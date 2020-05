« Mes meilleurs copains » avec Gérard Lanvin et Christian Clavier, cet après-midi sur France 2

4 ( 9 )



« Mes meilleurs copains » est un film français réalisé par Jean-Marie Poiré. Porté par Gérard Lanvin, Christian Clavier et Jean-Pierre Bacri, il est en mode rediffusion cet après-midi sur France 2 à partir de 14h25. À voir aussi en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.



« Mes meilleurs copains » : histoire, synopsis

Cinq potes approchant la quarantaine se retrouvent dans la maison de Richard, à l’occasion de la venue à Paris de Bernadette Legranbois, l’ancienne chanteuse du groupe qu’ils formaient tous les six au début des années 1970, et qui les avait quittés vingt ans auparavant pour faire carrière à Montréal. Entre éclats de rire, souvenirs des années 1970, flash-back, et remises en questions, quelques vieilles rancunes et histoires ressurgissent.

Le saviez-vous ?

– Mes meilleurs copains est le premier film exclusivement co-écrit par Jean-Marie Poiré et Christian Clavier.

– Malgré son casting, le film a été un échec commercial avec seulement 360.000 entrées lors de sa sortie en salles



– Thierry Lhermitte et Michel Blanc devaient initialement figurer au casting du film pour les rôles de Guido et Dany. Ils ont décline l’invitation.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

« Mes meilleurs copains » à voir ou à revoir cet après-midi sur France 2 et France.TV

