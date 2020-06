Demain nous appartient en avance : Marianne dit tout à la police et à Renaud (résumé + vidéo épisode 695 DNA du 25 juin 2020)

4.3 ( 9 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 695 du jeudi 25 juin 2020 – Marianne va finalement tout raconter à la police ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et ça va être aussi le moment de dire à Renaud qu’elle a été victime du prédateur vendredi dernier !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 695

Marianne est la deuxième victime de l’agresseur de Sète. Longtemps sidérée, Marianne refusait de témoigner et espérait reprendre le cours de sa vie. Pourtant, elle a eu les bons réflexes et a précieusement gardé ses vêtements pour les possibles traces d’ADN. On la retrouve à son domicile en compagnie d’Aurore pour une perquisition. C’est à ce moment que Renaud, le compagnon de Marianne arrive. Une chose est sure, il semble tout ignorer.

De leur côté, Judith et Maxime sont en état de choc après les révélations de leurs parents. Amanda et Marianne se soutiennent mutuellement pour surmonter leur traumatisme. Et les attentions de Rémy mettent Soraya mal à l’aise… Quant à Bart et Gabin, ils se lancent dans un nouveau projet.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 695 du 25 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

