« Romance » du 24 juin 2020 : ce soir c’est déjà l’heure du final sur France 2

« Romance » du 24 juin 2020.. « Romance » est un thriller romantique et fantastique qui vaut vraiment le détour. Une mini-série qui n’a malheureusement pas fait vibrer les téléspectateurs… Ce soir découvrez les deux derniers épisodes, les n°5 et n°6, dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV



« Romance » du 24 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : Aidé et conseillé par Tony, le patron du Wonderland, et par Margaret, la femme que Tony rêve d’aimer, Jérémy met tout en œuvre pour sauver Alice. Mais sera-t-il capable d’aller jusqu’au bout ? Tuer un homme ? Et s’il parvient à tuer celui qu’Alice rêve de voir mourir, aura-t-il alors les moyens de rester en 1960 ? Et si « sauver Alice » était synonyme de la perdre ?

Épisode 6 : Les pulsions de mort de Chris auront-elles la peau d’Alice et de Jérémy ? Chris sait tout sur la passion qui anime celle qu’il aime et celui qu’il pensait pouvoir devenir « un ami ». Il sait pourquoi Alice est venue jusqu’à lui. Chris cherche Jérémy et Alice pour les tuer. Alice et Jérémy, enfin réunis, tentent de lui échapper et d’échapper à leurs destins respectifs. Pourront-ils rester ensemble, malgré le temps qui cherche, encore et toujours, à les séparer ?

Audience en berne

Malgré sa qualité, la série n’a pas rencontré le succès escompté et c’est fort dommage. À peine 2.50 millions de curieux soit 10.5% des téléspectateurs pour les deux premiers épisodes il y a 15 jours. Elle s’est effondrée en seconde semaine avec seulement 1.79 million de téléspectateurs et 7,1% de pda.



« Romance » c’est l’heure du final ce soir sur France 2 !

