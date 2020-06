« The Resident » du 24 juin 2020 : derniers épisodes de la saison 2 avant la déprogrammation !

4.5 ( 10 )



« The Resident » du 24 juin 2020. Deux nouvelles à vous annoncer : une bonne et une mauvaise. On commence par la bonne. Ce soir c’est la suite de la saison 2 de « The Resident », votre nouvelle série médicale préférée/ Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



La mauvaise nouvelle : il s’agit des deux derniers épisodes de la saison 2 avant la déprogrammation. Et oui, dès la semaine prochaine, la chaîne proposera aux téléspectateurs la suite de la saison 1 de « Prodigal Son » dont la diffusion avait été interrompue pour cause de Covid-19.

« The Resident » du 24 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Au programme deux épisodes inédits de la saison 2 « La dernière danse » et « Après la chute ».

« La dernière danse » : C’est le grand jour pour Devon : il va épouser Priya. Toutefois, ses doutes à propos de cette union sont à leur paroxysme. Julian fait une découverte qui la met dans une position très délicate. Bell prend des risques pour camoufler une erreur passée. Conrad et Marshall tentent d’améliorer leur relation père-fils.



« Après la chute » : Lane Hunter sort de prison en attendant son procès. Cette libération exacerbe la fureur de ses victimes et de leurs familles. Bien qu’ayant payé sa caution, Bell continue d’être la proie des manipulations de Lane.

Alors si vous êtes fans du beau Matt Czuchry (Conrad Hawkins) et de la ravissante Emily VanCamp (Nicolette Nevin), ne loupez sous aucun prétexte le rendez-vous qu’ils vous fixent ce soir pour la dernière soirée avant une très longue pause. « The Resident » c’est soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

