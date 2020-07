Demain nous appartient spoilers : Laura dit tout, Renaud saute le pas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 20 au 24 juillet)

4.5 ( 8 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 juillet 2020 – C’est le week-end et comme chaque samedi, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, Stars-Actu.fr vous dévoile ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Et on peut dire que les Moreno ne sont pas au bout de leurs surprises avec Laura !



En effet, la jeune femme va se confier à Luke, qui conseille d’aller voir la police… Et c’est seulement en fin de semaine qu’elle va se décider à tout dire à Christelle et sa famille !

Quant à Renaud, il va décider de demander Marianne en mariage. Un moyen de conjurer le sort et lui faire réaliser son erreur ?



Et de son côté, Soraya est toujours aussi perdue alors qu’en prison, après avoir appris le projet bébé de Rémy, Thomas lui annonce que c’est terminé entre eux !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 20 au 24 juillet 2020

Lundi 20 juillet (épisode 712) : Après s’être enfuie, Laura fait une rencontre qui tourne mal. Charlie, Betty et Sylvain supportent mal la présence de cette jeune femme mais, étonnamment, Luke la défend. Georges commence à en avoir assez de devoir jongler entre Rémy et Soraya, devant de surcroît couvrir les mensonges de cette dernière. Marianne, de plus en plus perdue, est surprise par une initiative de Renaud.

Mardi 21 juillet (épisode 713) : Les Moreno sont intrigués par le passé de Laura qu’elle garde secret. Seul Luke est dans la confidence. D’après ce qu’il sait, il pense que Laura devrait s’en remettre à la police. Renaud confie ses déceptions à son fils. Celui-ci et Chloé tentent de faire fléchir Marianne. Thomas n’arrive pas à concilier ses sentiments avec ce que lui révèle Soraya.

Mercredi 22 juillet (épisode 714) : Charlie met Luke en garde contre Laura, certains de ses agissements lui font douter d’elle. Sylvain a exactement les mêmes réserves : après s’être confié à Bilel, il prend une décision qui ne ravit pas du tout Christelle. Lou s’inquiète de l’état de Soraya. Elle décide de confronter Thomas Delcourt pour s’assurer de la nature de ses sentiments pour son assistante. Pour faire changer Marianne d’avis, Chloé a une idée saugrenue dont elle fait part à Alex et Renaud.

Jeudi 23 juillet (épisode 715) : Christelle fait faire une promesse à Sylvain qu’il n’a pas vraiment envie de tenir, juste avant d’être convoqués au commissariat au sujet de Laura. Victor n’est pas au bout de ses surprises avec Timothée, bien décidé à le convaincre d’être clément envers les Daunier. Amanda peine à faire face aux sentiments naissants d’Ulysse.

Vendredi 24 juillet (épisode 716) : Laura se confie enfin aux Moreno sur son passé alors que celui-ci est en train de dangereusement la rattraper. Ulysse est déterminé à prouver à Amanda qu’il est quelqu’un de bien. Pendant ce temps, une réflexion de Nina met la puce à l’oreille de Lou : elle commence à se poser des questions sur Chemsa et Karim.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 13 au 17 juillet

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

