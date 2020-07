« Commissaire Magellan » du 18 juillet 2020 : deux épisodes ce soir sur France 3

5 ( 7 )



« Commissaire Magellan » du 18 juillet 2020. Ce soir sur France 3 retrouvez deux épisodes en rediffusion de votre série « Commissaire Magellan » . Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



Au programme ce soir « Saignac Circus » et « Grand large ».

« Commissaire Magellan » du 18 juillet 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Saignac Circus

Sous le chapiteau de l’École du cirque, Célia et son frère répètent leur numéro d’équilibriste. Le harnais de sécurité de Milo va céder. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Pourtant Rudy, le régisseur, avait tout vérifié. Dans la soirée, les lumières se coupent. Des bruits de lutte sous le chapiteau résonnent. La directrice Marie Orsini est retrouvée assassinée. Le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berraya ont fort à faire pour découvrir qui aurait pu s’en prendre ainsi à cette vieille famille du cirque. Ils tentent de démêler ses liens complexes avec les membres de la famille Garnier, dont les Orsini sont très proches…



« Grand large » :Le soir du baptême de son bateau de course, le célèbre skipper Loïc Kermadec est assassiné. Qui aurait pu souhaiter sa mort ? Un concurrent déterminé à l’empêcher de prendre le départ de la prochaine course au large ? Un proche qu’il aurait trahi ? Le frère de son armateur, dont il est l’ennemi juré ? Lors de l’enquête, Magellan va découvrir les véritables raisons du retour de la victime à Saignac. Des raisons très personnelles qui avaient de quoi déranger beaucoup de gens autour de lui. L’un d’eux est forcément le coupable. Reste à savoir lequel s’est senti le plus menacé pour aller jusqu’à tuer…

Vidéo bande-annonce

Et l’on termine comme toujours avec le teaser vidéo tel que diffusé par la chaîne…

🔍 Pour résoudre des enquêtes, c'est lui le meilleur ! #CommissaireMagellan, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/ykxnYTJxqm — France 3 (@France3tv) July 17, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là ICI (compte Twitter de la chaîne)

Le « Commissaire Magellan » mène l’enquête ce soir sur France 3 et France.TV

