« Meurtres à Orléans » et « Meurtres à La Rochelle » ce soir sur France 3

4.6 ( 11 )



Annonces





« Meurtres à Orléans » et « Meurtres à La Rochelle », voilà votre programme télé pour ce soir, vendredi 31 juillet 2020, sur France 3. C’est bien sûr de la rediffusion encore et toujours mais quand on voit les scores d’audience de ces téléfilms, on se dit que la chaîne n’a finalement pas tort de les reprogrammer.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir sur France 3 : « Meurtres à Orléans »

Avec Michèle BERNIER, David KAMMENOS et Jean-Pierre MICHAEL

Charlotte Marat, capitaine de police tout juste débarquée de Paris, assiste au dernier défilé des fêtes johanniques quand soudain, la jeune fille qui interprète la figure historique de Jeanne d’Arc, s’effondre au sol touchée par une flèche en plein coeur.

Rapidement un rapprochement est fait entre ce meurtre et une blessure de Jeanne d’Arc lors de la bataille pour libérer Orléans en 1429…



Annonces





C’est avec l’aide du Capitaine Philippe Cransac, son gendre amateur d’histoire médiévale, qu’elle va mener l’enquête.

Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en janvier 2018, 5.2 millions de téléspectateurs avaient répondu à l’appel soit 24% du public présent devant son poste de télévision. France 3 signait alors son meilleur score de la saison pour une fiction du samedi soir s’adjugeant au passage la première place des audiences.

« Meurtres à la Rochelle »

Dès 22h40 c’est « Meurtres à la Rochelle » qui prendra le relais.

Avec : Philippe Caroit, Dounia Coesens, Guillaume Denaiffe, Lucie Jeanne, Valérie Kaprisky, Smaïl Mekki, Laurent Olmedo, Frédéric Pellegeay

Lorsqu’un homme d’affaires rochelais est retrouvé pendu dans la tour St-Nicolas, la lettre «A» comme Avarice tracée au sang sur son front, la ville croit retourner au pire temps de son histoire, celui de la légende des Sept moines, des catholiques exécutés par les forces protestantes au XVIIe siècle. Depuis, une malédiction incarne la main du jugement dernier dans la région de La Rochelle. Le capitaine Raphaël Weiss est chargé de l’affaire, sous les ordres de sa fille, Justine Balmont, venue spécialement de Bordeaux. Cette enquête accentue encore les tensions entre le père et sa fille, surtout lorsque celle-ci découvre les secrets de Raphaël…

« Meurtres à Orléans » et « Meurtres à La Rochelle » ce soir dès 21h05 sur France 3. Possibilité de voir ou revoir ces téléfilms en replay et streaming sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés