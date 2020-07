Audiences TV prime 30 juillet 2020 : « Les Ex » leader (TF1), flop pour « Les copains d’abord » (M6)

4.5 ( 10 )



Audiences TV prime 30 juillet 2020. Que retenir des audiences d’hier soir en première partie de soirée ? Une petit place de leader pour TF1 avec la première diffusion en clair du film « Les Ex » et deux flops : celui de France 2 avec « La Couse des Champions » et de M6 avec sa nouvelle série « Les copains d’abord ». Entrons maintenant dans le détail des chiffres.



Audiences TV prime 30 juillet 2020 : les chiffres

TF1 est donc en tête mais sans briller avec le film «Les Ex » de et avec Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélemy, Claudia Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste Lecaplain, Stefi Celma, Arnaud Ducret. Verdict : 3.18 millions de téléspectateurs, 18% de part de marché sur l’ensemble du public et 28% sur les fameuses ménagères (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl).



France 3 est en deuxième position avec la suite et la fin de la mini-série « Disparue’. Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 4 ont réuni 1.99 million de personnes (pda 11.5%).

France 5 monte sur le podium avec sa série-documentaire « Des trains pas comme les autres ». 1.44 million de téléspectateurs et 8.1% de part de marché pour les deux épisodes dont un seul était inédit.

Et les deux flops du jour sont pour :

– France 2 et le retour de « La Couse des Champions ». Pas de miracle avec seulement 1.26 million de téléspectateurs et 7.4% de part d’audience.

– M6 avec sa série « Les copains d’abord ». Elle n’a pas suscité d’enthousiasme particulier puisque seules 1.25 million de personnes l’ont découverte (pda 7.2%).

