La série « Plus belle la vie » déprogrammée pour Roland Garros, les épisodes dispos en ligne

Plus belle la vie infos diffusion PBLV – Hier soir, pour la seconde fois consécutive, France 3 a choisi de déprogrammer la série quotidienne « Plus belle la vie » pour diffuser un match de tennis de Roland Garros. Mais que les fans de PBLV se rassurent, les épisodes de mardi et mercredi sont déjà disponibles sur la plateforme de replay france.tv



Ainsi, l’épisode 4122 du mardi 6 octobre est à voir gratuitement ici.



L’épisode 4123 du mercredi 7 octobre est lui aussi à voir gratuitement ici.

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de regarder france.tv ou qui n’ont pas internet, reste à savoir comment France 3 compte reprendre la diffusion de « Plus belle la vie ». Aucune précision n’a été donnée à l’heure actuelle.



