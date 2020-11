4.5 ( 8 )



« Coup de foudre à Bangkok » : c’est ce soir sur TF1 avec Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion dans les rôles principaux. Unitaire issu de la collection « Coup de foudre à… » il est à suivre dès 21h05 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.



« Coup de foudre à Bangkok » : c’est ce soir sur TF1

Histoire, résumé : Laura Brunel, architecte à la répartie cinglante et à la sexualité libérée, est envoyée à Bangkok pour concevoir un centre commercial luxueux. Sur place, elle tombe sous le charme de Marc Lavoisier, responsable de l’orphelinat local. Mais emportée par leur attirance croissante, Laura cache à Marc que pour construire le centre commercial, il va falloir détruire son orphelinat…

Blandine Bellavoir parle de son personnage

Dans le cadre d’une interview accordée à TF1 Blandine Bellavoir a évoqué son personnage.



« Laura est une jeune architecte talentueuse qui s’est construite toute seule. Très indépendante, voire individualiste, elle a de l’ambition et elle l’assume à 200%. Son caractère entier et impulsif fait de nombreux dommages collatéraux puisqu’elle est assez seule. L’opportunité qu’elle attendait depuis toujours s’offre enfin à elle lorsqu’elle est choisie pour concevoir l’immense centre commercial qui doit prochainement voir le jour à Bangkok »…

Casting

Aux côtés de Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion, nous retrouverons également Frédéric Chau, Gavril Dartevelle, Eve Felli mais aussi Mathilda May et Anggun.

Dans #CoupDeFoudreABangkok, vous pourrez retrouver @Anggun_Cipta et @Frederic_Chau, qui interprètent des personnages impitoyables, prêts à tout pour le business… Comme, détruire un orphelinat 😰

⏰#CoupDeFoudreABangkok, demain à 21:05 pic.twitter.com/LiS5Moce0Y — TF1 (@TF1) November 15, 2020

« Coup de foudre à Bangkok », une comédie sympathique et sans prétention qui devrait faire passer une excellent soirée.

