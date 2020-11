Plus belle la vie : une actrice touchée par la Covid-19, elle est remplacée

4.1 ( 18 )



Plus belle la vie, infos PBLV acteurs personnages – Une actrice de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » a été testée positive à la Covid-19 et doit ainsi s’éloigner des tournages durant quelques temps. Il s’agit de Malika Alaoui, qui incarne le personnage de Mila actuellement au coeur de l’intrigue.



L’actrice a du s’absenter dès la mi-octobre car elle était d’abord cas contact avant de finalement être atteinte par le coronavirus.

Malika Alaoui avait alors elle-même annoncé son remplacement sur son compte du réseau social Instagram.



« J’ai dû me retirer des plateaux de tournage de Plus Belle la Vie car j’ai été identifiée cas contact (de proximité). En mon absence je passe le relai à Laura Farrugia qui reprendra le rôle de Mila en attendant que tous les doutes de suspicion de la Covid-19 soient dissipés. En attendant je suis toujours en diffusion jusqu’à fin novembre ! » a écrit l’actrice de PBLV le 20 octobre.

Elle a depuis été testée positive à la Covid-19 et son absence s’est donc prolongée.

La production a ainsi du pour la première fois avoir recours à un « deepfake », c’est à dire un trucage numérique pour pallier à l’absence de Malika Alaoui. C’est l’actrice Laura Farrugia qui l’a remplacée et le visage de Malika a ensuite été placé sur le sien !

« La production est très planifiée, et c’est la première fois que nous sommes bloqués à ce point. Il était impossible de reporter ou de réécrire ses scènes » a déclaré une source au sein de la production au JDD.

C’est le youtubeur français French Faker, qui travaille sur « C’est Canteloup » pour TF1, qui s’est chargé du trucage numérique de ces épisodes de « Plus belle la vie », qui seront diffusés à la fin du mois sur France 3.

