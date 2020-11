Koh-Lanta les 4 Terres : qui sont les éliminés de l’épisode 12 ? (résumé + replay 13 novembre)

4.9 ( 8 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 12 du vendredi 13 novembre 2020 – C’est parti pour le douzième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après leur élimination en binôme, Laurent et Alix rejoignent le camps du jury final. Du côté de la tribu réunifiée, le conseil a démonté aux aventuriers qu’il n’y a plus d’alliance et que c’est désormais chacun pour soi…



La bouteille annonce le jeu de confort. Denis les informe qu’elle se jouera en équipes ! Il procède à un tirage au sort pour désigner les deux capitaines des équipes temporaires du jour. Dorian et Fabrice sont les capitaines, ils peuvent donc former les 2 équipes.

Dorian choisit Loïc, Alexandra, et Lola. Fabrice choisit Brice, Ava, et Angélique. Il s’agit de puzzles à reformer. Et c’est une large victoire de l’équipe de Dorian ! Ils partent profiter de leur récompense : du chocolat et un dîner avec des locaux. Tous se régalent mais Alexandra mange trop et ne se sent pas bien… Mais ils profitent aussi d’une nuit avec matelas, oreillers et draps. De quoi bien récupérer avant une épreuve d’immunité importante !



Le lendemain matin au petit dej, ça parle stratégie… Loïc, Alexandra et Lola veulent éliminer Brice, Dorian est mal à l’aise avec cette idée… Et il a une double voix grâce au vote noir.



Une fois de retour sur le camps, Lola veut conforter son alliance et elle n’hésite pas à annoncer qu’elle a trouvé un collier d’immunité et qu’elle pourra leur céder en cas de danger ! De quoi faire changer d’avis Dorian, désormais prêt à voter contre son pote Brice…

La bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Brice se sent en danger et est déterminé à gagner ! Et Denis annonce aux aventuriers qu’il ne faut surtout pas finir dernier puisqu’elle est éliminatoire ! Et énorme surprise : c’est Brice qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité alors que tout le monde voulait sa peau ! A la fin, il reste Fabrice et Ava, l’élimination va se jouer entre eux… Et c’est finalement Fabrice qui finit dernier, son aventure s’arrête donc là.

De retour sur le camps, Brice est euphorique et veut inverser la tendance en s’alliant à Dorian. Lola commence à se sentir viser… Elle se demande si elle ne va pas sortir son collier.

Place au conseil. Lola ne sort pas son collier… Et c’est finalement Ava qui est éliminée ! Elle donne son vote noir à Brice.

Si vous avez manqué l’épisode 12 du 13 novembre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 20 novembre pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

