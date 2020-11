Un si grand soleil : Florent quitte Claire, Maureillas se venge, ce qui vous attend lundi 16 novembre (épisode n°518 en avance)

4.3 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que le week-end commence, vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend dans la suite de « Un si grand soleil ». Alors on peut déjà vous dire que dans l’épisode 518 du lundi 16 novembre, Claire va enfin dire la vérité à Florent au sujet de Maureillas.



En effet, elle lui explique comment Myriam et elle se sont alliées à Elisabeth pour piéger Maureillas et lui prendre tout son argent.



Claire lui confie que Myriam a été forcée de coucher avec Maureillas, contre l’avis d’Elisabeth qui voulait tout arrêter. Florent tombe de haut et hallucine de tout ce que Claire a pu lui cacher. Il lui annonce que c’est fini et s’en va. Florent pleure en quittant l’appartement tandis que Claire va annoncer leur rupture à son père à la paillotte.

Elisabeth annonce à Myriam et Claire qu’elles vont chacune toucher 150.000 euros ! Myriam est ravie et remercie Claire… Mais de son côté, Maureillas est dégoûté et pour se venger, il va balancer Claire et Myriam à la police au sujet des cambriolages.



Quant à Cécile, elle avoue à Alain l’avoir trompé mais que ça lui a fait ouvrir les yeux sur leur relation, elle ne veut pas qu’ils se séparent. Mais Alain a pris sa décision et ne reviendra pas dessus. Il se confie à Janet, qui propose de l’héberger. Il accepte mais Clément n’est pas ravi de cette cohabitation…

Rendez-vous lundi 16 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

