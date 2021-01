Ici tout commence spoilers : Louis tente de se suicider, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 janvier)

4.8 ( 10 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 25 au 29 janvier 2021 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée. Claire est convaincue que c’est bien son fils, Louis, qui a saboté la bouteille de gaze et provoqué l’explosion…



Au bout du rouleau, Louis monte en haut de la tour de l’institut pour en finir… Il veut se suicider alors que tout le monde le regarde en bas. Il annonce que c’est bien lui le coupable et qu’on ne l’oubliera pas ! Louis va-t-il vraiment sauter ?

Quant à Vincent, il débute une nouvelle relation avec une certaine Laetitia. Mais avec sa fille, Kelly, elles ne font que mentir à tout le monde…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 25 au 29 janvier 2021

Lundi 25 janvier (épisode 61) : Caroline a une idée audacieuse pour prêter main-forte à Antoine tandis que Rose, au plus mal, est réconfortée par un nouvel ami. Touchée par la détermination et la souffrance de Maxime, Salomé fait une proposition étonnante pour lui venir en aide. En parallèle, deux nouvelles arrivantes font leur entrée à l’institut, prêtes à tout pour réaliser leurs rêves.

Mardi 26 janvier (épisode 62) : Rose veut se montrer forte pour Antoine, mais elle réalise bien vite qu’elle doit se confronter à ses angoisses tandis que Louis devine les soupçons de Claire. Maxime est sur le point de prendre une décision radicale, mais Salomé tente de lui redonner du courage. Face à Antoine et Vincent, Kelly et Laetitia constatent qu’elles vont devoir redoubler d’astuces pour préserver leurs secrets.

Mercredi 27 janvier (épisode 63) : Bouleversés, Claire comme Louis veulent renouer le dialogue avec diplomatie, mais le conflit s’envenime. A l’institut, Marta se montre volontaire en cours alors que Théo s’inquiète pour elle. Hortense hésite à suivre les conseils de Célia et d’Eliott, qui ne partagent pas le même avis sur sa situation. Pendant ce temps, Anaïs et Enzo font une découverte qu’ils n’espéraient plus.

Jeudi 28 janvier (épisode 64) : Impuissante, Claire argumente auprès de Louis pour qu’il coopère alors que sa colère semble hors de contrôle. Antoine tente d’enterrer le conflit entre les professeurs alors que Caroline pense en avoir deviné la cause. Bien décidé à régler leurs comptes, Théo menace Teyssier de tout révéler à Constance.

Vendredi 29 janvier (épisode 65) : Saisie par la détresse de Louis, Claire tente désespérément de le tirer d’affaire, tandis que Salomé souffre de le voir dans cet état. Fatiguée d’entendre chanter les louanges du nouveau professeur, Noémie est néanmoins désarçonnée par son enthousiasme. Quant à Hortense, l’inquiétude de Célia la gagne alors qu’elle se retrouve dans une situation compromettante.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 25 au 29 janvier 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

