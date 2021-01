4.8 ( 5 )



« 50’Inside » du samedi 23 janvier 2021 : au sommaire ce soir. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Notez que c’est l’actrice Marylou Berri qui sera l’invitée de la semaine.

« 50’Inside » du samedi 23 janvier 2021

Jean-Pierre Pernaut. Entre vie de famille et nouvelle activité professionnelle, découvrez comment il tourne la page du 13 heures de TF1. Pour le magazine, il a ouvert les portes de son intimité et a dévoilé les coulisses de la JPPTV.



Camille Lacourt. Le champion s’apprête à devenir à nouveau papa. Fille ou garçon, en exclusivité il nous dira tout ce soir.

Dans la storie, retour sur le duo culte entre Diam’s et Vitaa « Confessions nocturnes ». L’histoire d’une amitié…

Rencontre également avec Carla Bruni qui sort sont 5ème album. Elle fera l’objet du portrait en 5 dates cette semaine.

🎤 "Tant que je n'ai pas chanté, j'ai le trac."

Alors qu'elle revient avec un cinquième album, @carlabruni est dans notre Portrait en 5 dates cette semaine ✨

Retrouvez son entretien complet avec @nikosaliagas aujourd'hui à 17h50 sur @TF1 #50MnInside pic.twitter.com/srnb8zHjTq — 50'inside (@50inside) January 23, 2021

Et dans « 50’Inside le mag » direction les Îles du Rosaire, l’archipel le plus secret des Caraïbes, un refuse paradisiaque au large de la Colombie.

Déconfinée depuis le mois de septembre, la #Colombie est l'un des seuls pays au monde où la vie a repris son cours normal 👌

Embarquez pour les îles du Rosaire, l'un des secrets les mieux gardés de l'Amérique du Sud, aujourd'hui à 17h50 sur @TF1 #50MnInside pic.twitter.com/pRCeqE0zk2 — 50'inside (@50inside) January 23, 2021

« 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag » c’est ce samedi soir dès 17h55 sur TF1.

