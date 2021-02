« N’oubliez pas les paroles » : Marion signe une 10ème victoire et s’approche du classement des plus grands maestros

4.9 ( 7 )



« N’oubliez pas les paroles » : Marion s’est fait peur ce soir dans NOPLP… Mais l’essentiel étant de gagner, nous ne pouvons que saluer sa 10ème victoire dans le jeu musical de Nagui.



« N’oubliez pas les paroles » : une 10ème victoire pour Marion

Ce soir elle a fait tomber 21.000 € de plus dans sa besace. Carton plein dans le premier numéro avec 20.000 €, succès plus mitigé dans le second avec seulement 1.000 € supplémentaires. Au total elle affiche déjà 72.000 €.

Et qui dit 10ème victoire, dit aussi séjour en Thalasso.

Récapitulatif



🎤 Nombre de victoires : 10

🎤 Gains du jour : 21.000 €

🎤 Total des gains : 72.000 €

Classement des maestros : Marion s’en approche

Où en est Marion dans le classement ? Elle n’est pas si loin que ça de la liste des 32 plus grands maestros. Elle pourrait intégrer le classement d’ici quelques jours à peine.

Actuellement la 32ème du classement c’est Sarah avec 121 000 € pour 33 victoires. Le calcul est donc simple : il ne manque déjà plus de 49.000 € à Marion pour intégrer le classement. Sachant que l’on peut remporter 20.000 € par émission, soit 40.000 € par jour, la maestro pourrait donc bouleverser le classement d’ici 2 à 3 jours seulement.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

Marion sera t-elle éliminée avant d’intégrer le classement des plus grands maestros ? Va t-elle poursuivre son très début de parcours ?

