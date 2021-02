Un si grand soleil : Eliott doute, Sofia apaise la situation, ce qui vous attend mardi 9 février (épisode n°577 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 577 qui sera diffusé le mardi 9 février, Eliott va se poser des questions…



En effet, alors qu’Alicia le forme pour travailler à ses côtés, elle évoque André et affirme que c’était son grand amour.



Résultat, Eliott doute du lien qu’il pourrait avoir avec Gaspard. Alicia ne lui répond pas quand il l’interroge sur le père de Gaspard alors Eliott décide de faire un test adn à partir de sa brosse à dents !

De son côté, Sofia prévient Elise pour la dépression de Bilal mais celle-ci reste insensible… Sofia décide quand même d’aller voir Bilal à l’hôpital. Il lui présente ses excuses et Sofia est très touchée par ses mots. Sofia décide ensuite d’aller voir Florent, qui lui conseille d’adopter Charlie. Ainsi, elle aura elle aussi des droits sur la petite fille et elle sera sur un pied d’égalité avec Bilal et Elise. Florent précise qu’elles devront d’abord se marier.



Sofia demande Elise en mariage et lui explique ce que Florent lui a dit. Johanna informe Bilal de la décision de Sofia et Elise et lui explique qu’il obtiendra un droit de visite.

Rendez-vous mardi 9 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

