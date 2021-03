Ici tout commence spoilers : Hortense à nouveau séduite, Greg se confie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 mars)

5 ( 1 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 8 au 12 mars 2021 – C’est samedi et comme tous les week-ends, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être agitée pour Hortense, bien que la coupable se soit dénoncée !



En effet, Charlène va être contrainte de se dénoncer auprès de Claire. Elle va tout expliquer et notamment sa relation passée avec Hugues. Et alors que ce dernier est viré de l’institut, il n’a pas dit son dernier mot et il réussit à nouveau à séduire Hortense !

Mais les amis d’Hortense sont bien décidés à la protéger contre celui qu’ils jugent comme étant un dangereux prédateur. Maxime et Salomé vont aller jusqu’à fouiller chez Hugues et ils vont y faire une découverte inquiétante…



De son côté, Greg va décider de se confier à son ami Lionel concernant son attirance pour les hommes. Et enfin Louane et Ludivine vont essayer de duper Noémie, qui va vite comprendre ce qu’elle ont fait !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 8 au 12 mars 2021

Lundi 8 mars (épisode 91) : Hortense révèle l’identité du coupable à Claire, qui prend des sanctions alors que Teyssier apprend toute la vérité. Clotilde offre une chance de se rattraper à Marta, contrainte de demander de l’aide à Kelly. Chez les Rivière, frère et sœurs sont toujours à couteaux tirés. Louane et Ludivine décident de tirer parti de la situation.

Mardi 9 mars (épisode 92) : Charlène est mise en porte à faux, ce qui fait entrer Teyssier dans une colère noire. Alors que Kelly avoue ses lacunes, elle peut compter sur le soutien de Marta. A sa grande surprise, Claire découvre enfin l’identité de son mystérieux correspondant.

Mercredi 10 mars (épisode 93) : Charlène est confrontée à son passé et ses conséquences, tandis qu’Hortense ne peut s’empêcher de compatir. Pendant que Noémie essaie d’apaiser les tensions, Louane et Ludivine pipent les dés et sont prises à leur propre jeu. De son côté, Vincent est de plus en plus convoité.

Jeudi 11 mars (épisode 94) : Eliott et Célia cherchent une preuve tangible pour convaincre Hortense de mettre fin à sa relation tandis que Salomé et Maxime font une découverte inquiétante. Lionel s’emporte violemment. Sa réaction pousse Greg à lui révéler la vérité sur ses penchants. Mehdi est confronté à un dilemme pour réaliser son rêve.

Vendredi 12 mars (épisode 95) : Les amis d’Hortense s’inquiètent de plus en plus alors que la jeune femme prend des décisions douteuses. Pour le bien de Mehdi, Claire impose une condition inattendue à Teyssier. Lionel ne comprend pas pourquoi Greg ne lui a pas révélé son secret, mais il promet de l’aider.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 8 au 12 mars 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

