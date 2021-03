EXCLU Plus belle la vie : Patrick sauve Jean-Paul, Céline sur la sellette (infos PBLV)

4.5 ( 8 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 26 mars Fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Alors c’est le moment puisque, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jean-Paul va être encore une fois en grand danger.

En effet, il a dupé Machet en faisant croire qu’il avait tué Malbec comme il lui avait demandé. Mais en réalité, il n’a tué personne et Machet va l’apprendre de la bouche de Lougane ! Prêt à se venger, Machet se rend chez Jean-Paul pour le tuer. Mais Patrick arrive à temps et sauve la vie de Jean-Paul !



Angélique, la nouvelle compagne de Léa, est en fait mouillée jusqu’au coup. Elle sait ce qui est arrivée à Samia mais refuse de parler. Quand Machet tombe, il balance Angélique. Abdel accepte d’assurer la défense de la jeune femme mais elle devra coopérer de A à Z. Machet menace Barrault et le prévient : il ne tombera pas tout seul…

Laetitia et Sébastien s’installent dans la villa spéciale domotique avec Kevin et Emilie. Ils doivent se faire à tous les robots qui envahissent leur quotidien et ça ne s’annonce pas simple…

Chez GTS, Céline est clairement sur la sellette. Vincent, qui joue double jeu, veut fermer le service juridique et le délocaliser en Australie. Katia menace Vincent de le virer s’il ne pousse pas Céline à la faute…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 8 mars sur France 3

Boher constate que les freins de sa voiture ne répondent plus. Ils finissent sur le bas-côté et Léa est un peu sonnée. Boher a tellement eu peur de la perdre qu’ils s’embrassent avant que les secours arrivent. Pour Boher c’est un coup de Machet, Abdel lui conseille de penser à Lucie avant de se venger. De retour dans les bureaux de la Police Municipale, Boher masque sa colère et endort la méfiance de ses hommes. De leur côté, Ariane et Patrick retrouvent des empreintes sur les douilles de la fusillade de l’entrepôt appartenant à un certain Alex Malbec…

Vidal fait promettre à Victoire de ne parler à personne de sa maladie. Elle avoue à Sacha qu’elle a couché avec le beau médecin et ne peut pas lui promettre que ça n’arrivera plus. Sacha se prend l’information en pleine figure. Vidal commence à se détacher de Séverine lui avouant qu’il ne veut plus d’enfant…

Barbara veut officiellement présenter César à son père. Léo, en douce, demande des infos à Kevin sur le personnage…

