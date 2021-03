5 ( 7 )



« This Is Us » du 18 mars 2021 : ce soir c’est l’heure du final de la saison 4. Même si on adore, c’est sûrement un OUF de soulagement que vont pousser ce soir les responsables de M6. La chaîne diffuse en effet les 5 derniers épisodes de la saison 4.. une saison catastrophique pour la chaîne, les audiences étant particulièrement mauvaises pour la série passée depuis un petit moment sous la barre du million de téléspectateurs.



« This Is Us » du 18 mars 2021 : les 5 épisodes de ce soir

Saison 4 – épisode 14 : Souvenirs intemporels

Jack propose que chacun choisisse un objet à mettre dans une « capsule spatio-temporelle », qui ne sera ouverte que pour les 18 ans des triplés. Avec la mort de Jack, elle sera ouverte bien plus tard ; l’occasion pour chacun de partager de bons et de moins bons souvenirs.

Saison 4 – épisode 15 : Carpe diem

Kevin passe la journée avec sa mère pour lui prouver qu’il est capable de l’aider. Toby prend une décision importante pour Jack et Kate. Randall accepte de suivre une thérapie.

Saison 4 – épisode 16 : New York, New York, New York

Devenus parents récemment, Kate et Toby vont devoir faire face à une épreuve inattendue, liée à leur fils Jack, créant des tensions au sein de leur couple. La vie sentimentale de Kévin va être également bousculée par une rencontre inattendue. Randall et sa famille démarrent quant à eux leur nouvelle vie à Philadelphie, rapidement perturbée par l’anxiété de Randall qui réapparaît progressivement. Mais surtout cette saison, le clan Pearson devra faire face aux problèmes de santé de Rebecca qui engendreront des conflits au sein de la famille.



Saison 4 – épisode 17 : Et si…

Après les tensions avec Kevin concernant Rebecca, Randall fait le point sur ce qu’aurait pu être sa vie si Jack et William n’étaient pas morts.

Saison 4 – épisode 18 : Destins croisés (2/2)

Toute la famille Pearson se réunit afin de célébrer le premier anniversaire du petit Jack, mais cette journée va changer l’avenir des triplés à jamais…

"Je veux passer toutes les bonnes années qu’il me reste encore à vivre avec ma famille" 🥰#ThisIsUs, fin de saison, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/f9NKuOyoKr — M6 (@M6) March 18, 2021

Suite et fin de la saison 4 de « This Is Us » ce soir sur M6 ou en replay sur 6PLAY.

