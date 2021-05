« Dirty John » : une série qui a bouleversé l’Amérique, dès le 1er juin sur TF1

4.2 ( 5 )



« Dirty John » est la nouvelle série évènement qui sera proposée par TF1 à compter du mardi 1er juin 2021. Adaptée d’une histoire vraie, elle a bouleversé l’Amérique !



« Dirty John » : c’est quoi ?

DIRTY JOHN la série adaptée d’une histoire vraie qui a passionné les Etats-Unis : celle de John Meehan, un escroc qui a harcéle et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010.

Debra Newell, femme accomplie, décoratrice d’intérieure aisée et mère de trois grands enfants, a tout pour être heureuse… à une exception près : elle a toujours été plus ou moins malheureuse en amour. Après plusieurs divorces, elle s’inscrit sur une application de rencontres et enchaîne les rendez-vous sans lendemain jusqu’au jour où John Meehan entre dans sa vie.

Si elle tombe immédiatement sous son charme, elle va découvrir que John est un psychopathe manipulateur, qui va faire de sa vie un véritable enfer…



Casting

Connie Britton (Debra Newell), Eric Bana (John Meehan), Julia Garner (Terra Newell), Juno Temple (Veronica Newell), Jean Smart (Ariane Hart)…

Le 1er juin 2021 dès 21h05 sur TF1 ou en streamig puis replay sur MYTF1 découvrez les 3 premiers épisodes « Les rêves accessibles », « Premiers signaux d’alarme » et « Souviens-toi que ça vient de moi »

