Ici tout commence : Constance dit la vérité, Eliott souffre, ce qui vous attend mardi 11 mai (épisode 137 en avance)

5 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 137 qui sera diffusé le mardi 11 mai, Constance va finalement décider de dire la vérité à ses enfants.



Annonces



Annonces

En effet, alors que Salomé est une nouvelle fois bouleversée par les révélations de Maxime, elle décide d’aller parler à Charlène et Théo.



Annonces



Annonces



Annonces





Et comme Charlène est proche de son père, elle décide d’aller l’interroger. Elle lui parle de l’abandon de Salomé à la naissance… Emmanuel est furieux et fonce une nouvelle fois s’en prendre à Maxime ! Constance arrive juste à temps pour lui demander de lâcher Maxime.

Constance décide ensuite de parler à Charlène et Théo. Avec Emmanuel, ils leur expliquent que Constance a bien été enceinte d’un troisième enfant. Mais ce n’était pas Salomé ! Il s’agissait d’un petit garçon, Simon, mort in utero en fin de grossesse. Constance a du accoucher et enterrer cet enfant… Et le plus dur a été de rentrer à la maison sans lui. Les Teyssier ont décidé de ne rien dire à leurs enfants, qui étaient petits.



Annonces





En apprenant la vérité, Maxime culpabilise d’avoir fait souffrir tout le monde tandis que Salomé est désormais déterminée à retrouver sa mère.

De son côté, Eliott souffre de la situation avec Greg. Celui-ci revoit Lionel et Eliott fouille dans le portable de Greg, où il découvre qu’ils échangent beaucoup de messages… Eliott se confie à Hortense, il a peur que Greg s’attache. Il lui demande d’arrêter de voir Lilian !

Quant à Lisandro, alors que même son fils s’interroge sur sa relation avec Anaïs en lui demandant si c’est « son amoureuse », il décide de mettre les choses au clair. Il explique à la jeune femme que leur relation restera strictement professionnelle…

Rendez-vous mardi 11 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés