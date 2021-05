Ici tout commence du 19 mai : Teyssier vire Mehdi de l’institut (résumé + vidéo épisode 143)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence du 19 mai, résumé et vidéo de l’épisode 143 – Teyssier prend la lourde décision de virer Mehdi ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Teyssier annonce à Mehdi, contre l’avis d’Antoine, qu’il ne peut pas continuer sa scolarité à l’institut dans son état…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 143

Teyssier juge que la maladie de Mehdi est trop grave pour laisser étudier à l’Institut. ll lui propose ainsi une solution : continuer sa scolarité à distance. Mehdi est dépité, ne pas cuisiner dans une cuisine professionnelle n’a aucun sens !

Résultat, un peu plus tard, Mehdi fait une révélation fracassante en plein live Instagram. L’institut est sous le choc. Mécontent, Teyssier impose un défi de taille à Rose et Antoine… Et Salomé se confie à Laetitia et décide de prendre les choses en main.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 143 du 19 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

