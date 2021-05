Plus belle la vie : ce soir, Patrick intègre la secte (résumé + vidéo épisode 4283 PBLV du 19 mai 2021)

5 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4283 du mercredi 19 mai 2021 – Patrick est entrain petit à petit de sombrer dans une secte dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Et ce soir, Olivier intègre officiellement Patrick au reste du groupe de la secte, en pleine séance de sport.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4283

Simonin s’est rendu au commissariat pour ne pas se faire tuer. Il accuse Fedala et Revel d’être de mèche. Pour tirer tout ça au clair, Revel ordonne qu’on aille chercher Fedala. Au commissariat, Revel protège Karim en le descendant et le dévalorisant. Le temps du redoutable Fedala est passé et Karim a un alibi. De son côté, Ryan Gandier est venu montrer à la juge Colbert les documents originaux qui accablent Simonin…



Olivier emploi un coaching brutal avec Patrick en soufflant le chaud et le froid. Patrick rencontre le groupe de course d’Oliver, un groupe ou les gens s’échauffent et plaisantent entre eux. Pascal et Cyril, deux membres sont aussi là et accueillent chaleureusement Patrick qui est touché par cette convivialité…

Nathan comprend à l’aide de Riva les peurs de Sabrina et les conditions de la mort de Chloé. Il arrive à faire parler Sabrina, elle fond en larmes et s’en veut de ne pas avoir pu sauver Chloé…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4283 du 19 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

