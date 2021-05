Ici tout commence : la mère de Salomé ne veut plus la voir, Greg revoit Lilian, ce qui vous attend lundi 10 mai (épisode 136 en avance)

4.3 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si en ce début de week-end vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 136 qui sera diffusé le lundi 10 mai, la mère de Salomé ne va finalement ne plus vouloir la voir !



En effet, alors que Théo doute toujours de sa mère, il décide de mettre Charlène dans la confidence…



Il lui explique pour la photo retrouvée avec Maxime où sa mère apparait enceinte avec eux deux petits. Et Maxime informe Théo des menaces de mort de Teyssier. Théo et Charlène décident de retourner chez eux confronter leur mère ! Constance fond en larmes mais n’avoue pas, elle nie toujours avoir été enceinte d’un troisième enfant.

Maxime pense que Constance était peut être tombée enceinte d’un autre homme, ce qui expliquerait pourquoi Teyssier ne veut absolument pas que ça se sache et pourquoi elle aurait abandonné le bébé… Pendant ce temps là, Salomé a un nouveau mot de sa mère, qui finalement lui annonce qu’elle ne veut plus la rencontrer ! Salomé est perdue et mal, elle ne comprend pas ce revirement. Maxime décide alors de lui raconter la suite de ses investigations et lui annonce que Constance est peut être sa mère…



De leur côté, Enzo et Anaïs sont toujours brouillés et ne se sont pas vus du week-end. Enzo confie à Anaïs qu’elle lui a manqué et s’excuse au sujet de Lisandro. Mais Anaïs continue de se rapprocher de Lisandro, qui ne cesse de lui faire des compliments. Elle finit par confier à Salomé avoir un crush pour son professeur de salle même si elle aime toujours Enzo…

Quant à Greg, il a très envie de revoir Lilian et se confie à Lionel. Il a peur que Lilian s’attache à lui. Il décide d’en parler à Eliott, il aimerait partager ses moments intimes toujours avec le même garçon. Eliott n’est pas contre tant qu’il n’y a pas de sentiments… Greg met les choses au clair avec Lilian et ils remettent ça…

Rendez-vous lundi 10 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

