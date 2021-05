Plus belle la vie en avance : Patrick fait une rencontre (vidéo PBLV épisode n°4279)

5 ( 6 )



Annonces





Patrick va faire une rencontre déterminante la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il n’arrive pas à reprendre le dessus depuis sa terrible agression, il va faire la rencontre d’Olivier, un coach dont l’approche semble dans un premier temps lui faire du bien.



Annonces



Annonces

Dans l’épisode de jeudi prochain, Patrick rejoint Olivier pour une session de running.



Annonces



Annonces



Annonces





Ce dernier demande à Patrick de se surpasser encore et encore… Et en discutant, Olivier trouve les mots juste en lui parlant du passé qu’il rumine et des expériences qui le font souffrir. Il lui dit qu’il doit reprendre le contrôle de son corps, s’encrer et laisser le mental de côté.

Patrick pense être incapable d’oublier le mental. Mais Olivier lui explique qu’en se dépassant physiquement, il arrête de s’identifier au mental et aux expériences douloureuses qu’il ressasse…



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4279 du 13 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Elsa innocentée et libre, Patrick mal influencé (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés