Ici tout commence spoilers : Anaïs menacée, Greg et Eliott réunis, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 31 mai au 4 juin)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 31 mai au 4 juin 2021 – C’est samedi et le week-end débute à peine. Et comme toujours, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être mouvementée pour Anaïs.



En effet, la jeune femme va ouvrir les yeux sur ce que ressent Lissandro pour elle et ils vont s’embrasser… Mais le client qui avait passé sa main sous sa jupe revient et il est bien décidé à se venger d’Anaïs ! Il la menace, elle est terrorisée…

De son côté, Mehdi est pessimiste et fait pleurer Hortense quand il lui annonce qu’il a décidé d’arrêter son traitement. Et quand Marianne vient le voir à l’institut pour lui annoncer quelque chose, Mehdi est introuvable…



Quant à Eliott, il décide de donner une seconde chance à son histoire avec Greg !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2021

Lundi 31 mai (épisode 151) : Au double A, le dernier défi de Mehdi lui semble insurmontable. Anaïs a de plus en plus de mal à canaliser ses émotions. Isabelle s’oppose à Vincent et prend les choses en main aux marais salants.

Mardi 1er juin (épisode 152) : A l’Institut, l’ambiance est morose, mais une annonce de Mehdi fait chavirer les cœurs. Troublé, Lisandro finit par admettre toute la vérité. Guillaume profite d’une nouvelle rencontre pour s’apitoyer sur le passé.

Mercredi 2 juin (épisode 153) : Malgré le pessimisme de Mehdi, Hortense décide de se fier à certaines superstitions. Au Double A, un ancien client débarque, assoiffé de vengeance. Punis, Greg et Eliott doivent s’occuper du compost ensemble.

Jeudi 3 juin (épisode 154) : Teyssier prend une décision pour la sécurité des élèves. Terrorisée, Anaïs ne sait plus vers qui se tourner. Guillaume se lance dans un projet ambitieux, Ludivine lui vient en aide. Louis se sent délaissé et réagit violemment.

Vendredi 4 juin (épisode 155) : Enzo se montre protecteur envers Anaïs, qui se découvre des soutiens inattendus. Claire et Olivia s’amusent des suspicions de Louis. Clotilde a un nouveau plan.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 31 mai au 4 juin 2021

