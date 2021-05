Demain nous appartient spoilers : Louise s’enfuit, Garance ne lâche pas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 31 mai au 4 juin)

4.4 ( 7 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 31 mai au 4 juin 2021 – C’est le début du week-end et si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Demain nous appartient », vous avez sûrement hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Si tel est le cas, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très compliquée pour Louise !



En effet, alors qu’elle commence bien puisque Louise et Bart préparent une fête d’anniversaire surprise pour Aurélien, l’inconnu qui la suit s’en prend à ses enfants… Louise va alors prendre une grande décision : prendre la fuite avec Aurélien et Mathilde ! Bart découvre qu’ils sont partis avec une partie de leurs affaires, sans explication. Il s’inquiète et commence à enquêter avec l’aide d’Anna.

De son côté, Garance ne lâche rien. Elle reste convaincue que Sacha a tué sa mère et elle compte bien le prouver. Elle se rapproche de Solenne…



Quant à Timothée, il est perdu en apprenant que Lou veut déménager. Il va voir son père en prison.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 31 mai au 4 juin 2021

Lundi 31 mai (épisode 937) : Louise et Bart organisent une fête d’anniversaire surprise pour Aurélien. Mais au lycée, les enfants de Louise se font voler leurs trottinettes. Heureusement, un nouveau venu à Sète peut peut-être leur venir en aide. Chloé décide de parler à Mona de son hélicon. Hadrien fait une surprise à Sofia qui ne passe pas inaperçue.

Mardi 1er juin (épisode 938) : Les préparatifs de la fête pour Aurélien sont mis à mal lorsque Louise apprend ce qui est arrivé à Mathilde et Aurélien la veille. Louise prend des décisions importantes alors qu’au lycée, tout le monde parle de la soirée à venir. William veut savoir à qui appartient le boxer. Judith, Maud et Camille doivent s’occuper de Céleste.

Mercredi 2 juin (épisode 939) : Ben va trouver Bart pour prendre des nouvelles, mais il n’a rien de nouveau. Bart se rapproche de sa mère pour qu’ils mènent leur enquête. Celle-ci prend un tournant inquiétant lorsqu’elle les conduit jusque devant Karim, au commissariat. Sacha veut rembourser Solenne. William a peur pour Sofia.

Jeudi 3 juin (épisode 940) : Louise annonce à Mathilde et Aurélien une grande nouvelle qui les inquiète profondément. De son côté, Anna s’implique beaucoup pour aider son fils, jusqu’à jouer de ses contacts pour obtenir des réponses. Mais même la curiosité a ses limites. Garance tente de se rapprocher de Solenne. Timothée apprend que Lou souhaite déménager.

Vendredi 4 juin (épisode 941) : Bart reçoit une visite inattendue qui peut le débloquer dans ses recherches. Face à l’urgence de la situation, Louise joue à un jeu dangereux. De son côté, Anna progresse dans son enquête lorsqu’elle reçoit une aide bienvenue. Timothée demande conseil à son père. Solenne et Ben perdent confiance en Sacha.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 31 mai au 4 juin

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

