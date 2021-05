Plus belle la vie : ce soir, Patrick officiellement membre de la secte (résumé + vidéo épisode 4290 PBLV du 28 mai 2021)

5 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4290 du vendredi 28 mai 2021 – Patrick choisit la secte plutôt que sa famille ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Il va ensuite soutenir Pascal et il est officiellement intégré comme nouveau membre du groupe…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l'épisode 4290

Olivier raccompagne Babeth à la porte et Patrick choisit le groupe au détriment de sa propre femme. Chez les Nebout, l’espoir de réveiller Patrick est mince. Ce dernier se sent utile au sein du groupe et aide Pascal, en phase de rage, à aller mieux. Patrick est désormais prêt pour être accueillit en tant que frère au sein de la communauté et célébrer son baptême avec tous les membres…

A la coloc, Josiane traumatise un peu César, elle monopolise la salle de bain et se fout de voir les gens tout nus. Bahya quant à elle, ancienne étudiante en droit, aide Mila dans ses révisions. Nathan, se confie à Barbara : ce qui compte dans cette histoire c’est que Sabrina soit heureuse, cette dernière qui a tout entendu est émue…

Sacha est surpris de voir qu’Ahmet a publié l’article sur un site Turc. Sacha décide alors de le publier à son tour sur Massilia News, mais il est loin de se douter des conséquences…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4290 du 28 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

