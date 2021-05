EXCLU Plus belle la vie : Patrick assume et dévoile la vérité, Sacha aveugle (infos PBLV)

4.5 ( 10 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 11 juin Si vous êtes accro à la série marseillaise « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’après l’arrestation d’Olivier et la fin de la secte, Patrick va assumer et dire toute la vérité à sa famille et ses collègues.

En effet, Patrick parle de son viol à Babeth et le reste de sa famille. Il annonce ensuite au commissaire Cissé qu’il veut porter plainte contre son agresseur, Thibault Clément. Le commissaire est abasourdi et promet de n’en parler à personne mais Patrick, qui compte se reconstruire assume son trauma devant ses collègues. Ariane et Eric veulent venger Patrick et faire la peau à Thibault Clément lors de son transfert aux Baumettes. Léa va orienter son père vers une association spécialisée dans l’aide aux victimes et rebooste Emilie qui ne se sent pas très bien…



De son côté, Babeth fait une surprise à Patrick, ils partent en vacances aux Canaries.

Pendant ce temps là, la grossesse de Léa commence à se voir. Et même si elle ne sait toujours pas où elle en est avec Jean-Paul, ils décident tous les deux d’annoncer à Lucie l’arrivée du bébé. La petite fille fait mine de ne pas avoir entendu…

Et c’est une terrible épreuve que va vivre Sacha. Alors qu’il se sentait suivi et en danger, Sacha a été agressé et il se retrouve aveugle ! Sacha supporte mal sa cécité et le fait d’être dépendant. Les Mistraliens sont inquiets d’autant plus que l’agresseur est un électron libre sans réseau particulier…

Quant à Estelle et Francesco, ils finissent enfin par se réconcilier et tous leurs amis défilent à leur appartement !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 24 mai sur France 3

Cissé pense que Patrick fait un burn out. Il lui interdit le terrain et lui demande de ne pas revenir au commissariat tant qu’il n’a pas vu un médecin. De son côté, Babeth tombe sur un test VIH négatif et pense que Patrick la trompe. La seule personne qui arrive à apaiser Patrick c’est Olivier. Il lui propose de venir dans sa maison. Patrick y fait connaissance de Fleur qui l’accueille chaleureusement et lui fait faire tour du propriétaire. Patrick se sent apaisé dans cette maison où l’entraide et l’affection est de mise…

Elsa et Karim remontent les brettelles de Bilal au sujet de son business avec Suzy. Ils font bonne figure mais le couple Elsa/Karim est désormais séparé. Elsa se force aussi à rompre les liens avec Revel pour sa sécurité. Alison et Abdel sont quant à eux, plus soudés que jamais…

Estelle découvre que Fanny a un rendez-vous galant avec Vidal. Elle va tenter à tout prix de gâcher ce rendez-vous…

