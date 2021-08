Demain nous appartient spoiler : Ulysse est mort (VIDEO)

4.3 ( 6 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que la prise d’otages sera terminée dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », les choses ne seront plus jamais comme avant. Et pour cause, Ulysse est mort !



En effet, il va succomber à ses blessures à l’hôpital et Amanda va préparer ses funérailles.



Le décès d’Ulysse est une nouvelle plus que difficile à encaisser. En particulier pour Roxane et Tristan, ses collègues et amis, et surtout sa petite-amie Amanda. Réunis à l’hôpital, ils évoquent son souvenir, non sans émotion.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient : pour le 1000e épisode, un personnage phare va mourir !



Demain nous appartient spoiler Amanda face à la mort d’Ulysse

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

