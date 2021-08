4.9 ( 7 )



« Dr Harrow » saison 3 dès le 11 septembre 2021 sur M6. Sa famille menacée, le Docteur Harrow va être confronté à un choix impossible…



Rendez-vous chaque samedi soir dès le 11 septembre 2021 sur M6 à partir de 21h05 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



Piqûre de rappel

Le Dr Daniel Harrow, interprété par Ioan Gruffudd, est médecin légiste. Il enquête sur les morts les plus improbables et les résout grâce à son empathie sans faille pour ces derniers. Réfractaire à l’autorité, il n’hésite pas à contourner les règles quand il le juge nécessaire…Le héros va devoir collaborer avec la police alors qu’il cache un lourd secret de famille qui pourrait menacer sa vie professionnelle et personnelle.

« Dr Harrow » saison 3 : à propos

La saison précédente s’est achevée lorsqu’un jeune homme, prétendant être le fils de Docteur Harrow, est retrouvé mort. Le médecin légiste tente de comprendre ce mystère, et se retrouve empêtré dans une affaire criminelle qui menace le monde entier : cybercriminalité, crypto-piratage et meurtre. Lorsque sa famille est menacée, il est face à un choix impossible…



Le casting de la nouvelle saison

L’ancien casting revient dans la saison 3. Ioan Gruffudd dans le rôle du Dr Daniel Harrow, Myra Folks (sergent Soroya Das), Remy Hii (Simon Van Rake), Anna Lees Phillips (Stephanie Tolson), Darren Gilshen (Lyle Fairley), Damien Garvey (Brian Nichols), Ella Newton (Fern Harrow) et Tony Barry (Jack Twain).

