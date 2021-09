« Good Doctor » du 15 septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 4 )



« Good Doctor » du 15 septembre 2021. Comme chaque mercredi soir sur TF1, Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » vous donne rendez-vous pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 15 septembre 2021 : vos épisodes de ce soir

Douche froide

Shaun est perturbé par une proposition de Lea de faire l’amour sous la douche. Comme d’habitude, il recueille des avis de ses collègues. Claire, Jordan et Olivia prennent en charge Hannah, en rémission de deux cancers différents, pour un hématome suite à une chute de ski. Alan, son mari, est très angoissé par les ennuis de santé de sa femme et se réfugie dans son travail d’investisseur. Jordan profite de sa présence pour essayer de l’amener à financer les semelles «anti-inflammation» qu’elle a mises au point et qu’elle fait essayer à tout le monde, y compris à Andrews ! Olivia commence par faire remarquer à Jordan qu’elle ferait mieux de se concentrer sur ses études.

Devine qui vient dîner ?

Les parents de Lea arrivent en ville. Shaun se prépare à les recevoir car il veut faire bonne impression. Toujours atteinte de stress post-traumatique, Lim sombre de plus en plus et refuse l’aide que Claire lui propose. Cette dernière ne voit pas d’autre solution que d’en parler à Glassman. Andrews pousse Olivia à se démarquer, mais cette dernière ne veut aucun traitement de faveur. Elle finit par faire comprendre à son oncle qu’ils sont différents.



« Good Doctor » est consultation ce mercredi soir dès 21h05 sur TF1.

