« Meurtres à Lille » : histoire et interprètes du téléfilm de ce soir sur France 3 (samedi 9 octobre 2021)

Le téléfilm « Meurtres à Lille » de la collection « Meurtres à… » est en mode rediffusion ce soir, samedi 9 octobre 2021, dès 21h05 sur France 3. À voir ou à revoir également en replay et streaming via France.TV.



« Meurtres à Lille » : l’histoire

Au musée de La Piscine de Roubaix, l’exposition consacrée au célèbre sculpteur lillois Victor Maurin se met en place. Mais, à quelques heures de l’ouverture du musée au public, le moule d’Ermengaert, exposé dans la salle des expositions, saigne… À l’intérieur, on y découvre le cadavre du sculpteur. La jeune substitut du procureur, dont c’est la première affaire, fait venir de Paris le commandant Caroline Flament pour mener l’enquête. Le capitaine William Henry, en poste à Lille, en prend ombrage, et leurs relations s’annoncent houleuses… C’est également l’occasion pour Caroline de revenir dans la ville où elle a grandi et de retrouver son amie d’enfance Astrid d’Armentières, qui n’est autre que la scénographe du sculpteur.

Interprètes et personnages

Casting de votre téléfimm.

• Annelie Hesme (Caroline Flament)

• Loup-Denis Elion (William Henry)

• Elsa Lunghini (Astrid d’Armentières)

• Adèle Choubard (Chloé Grimbert)

• Axel Auriant-Blot (Oscar d’Armentières)

• Eva Darlan (Violaine Maurin)

• Christian Vantomme (Victor Maurin)

• Vincent Colombe (Edouart Arrias)

• Milena Sansonetti (Adèle Laforge)

• Erik Stouvenaker (Alexandre Jansens)

• Anouchka Czernakova (Brigitte Monteil)



Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en septembre 2019, ce téléfilm s’était imposé en tête des audiences de la première partie de soirée et avait réuni 4.2 millions de téléspectateurs pour 22% de part de marché.

📈 [#AUDIENCES] [#FICTION] Très bonne audience hier soir pour @France3tv qui arrive en 1ère position des chaînes en prime avec "Meurtres à Lille "#AnneliseHesme @Loupdenis : ▪️ 4.2 millions de personnes, soit 22% de PdA pic.twitter.com/vylvJe21F2 — France3ServicePresse (@France3Presse) September 29, 2019

« Meurtres à Lille » : bande-annonce

(Re)découvrez la bande-annonce de votre téléfilm telle que diffusé en 2019 lors de sa première diffusion en clair.

