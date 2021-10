« The Voice All Stars » du 9 octobre 2021 : ce soir duel d’anthologie entre Anahy et Louis Delort pour les ultimes Cross Battles

4.4 ( 7 )



Annonces





« The Voice All Stars » du 9 octobre 2021. C’est déjà fini pour les Cross Battles « The Voice All Stars. Ultime soirée ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo, direct et replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Les « Cross Battles » en quelques mots

Dans cette épreuve, chaque coach doit choisir quel Talent il va envoyer sur scène pour attaquer une autre équipe. L’autre coach répondra à cette attaque en choisissant un de ses Talents à mettre en face.

Les deux Talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross Battle et l’enverra directement en demi-finale en direct.

Pour les coachs, il faudra être stratège et faire les bons choix. C’est un plongeon dans l’inconnu aux multiples possibilités. L’enjeu est de taille car à la fin de cette étape, un coach peut très bien se retrouver sans aucun Talent ou à contrario, avoir gardé ses six Talents pour la demi-finale. Ce sera alors aux téléspectateurs de désigner les finalistes !



Annonces





« The Voice All Stars » du 9 octobre 2021

Et parmi les Cross Batlles qui s’annoncent, un duel au sommet entre Anahy et Louis Delort. Un duel exceptionnel mais une place pour la demi-finale.

Samedi soir duel d’anthologie entre Anahy et Louis Delort !!! Ne manquez pas les ultimes Cross Battles de #TheVoiceAllStars @nikosaliagas @TheVoice_TF1 pic.twitter.com/nuLxBYVE45 — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) October 7, 2021

L’aventure va t-elle se poursuivre pour Jenifer ?

Pour Jenifer cette soirée aura une saveur particulière. En effet elle n’a toujours pas de talents qualifiés pour la ½ Finale et il ne lui reste plus que 3 talents en compétition ! Pire encore, elle a perdu Al.Hy, son plus grand coup de cœur, toutes saisons confondues. Alors Jenifer va t-elle voir son aventure s’arrêter ce soir ?

Réponse dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1… Qui réussira à qualifier le plus de Talents pour la 1/2 Finale de samedi prochain ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés