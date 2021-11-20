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Ce soir sur TF1, les NRJ Music Awards 2021 : invités, nommés et remettants !

Céline S. ,


4.3
(6)

Ce soir sur TF1, les NRJ Music Awards sont de retour à Cannes pour une édition 2021 présentée par Nikos Aliagas avec un parterre de stars. Rendez-vous dès 21H05 sur TF1 mais aussi en live puis en replay sur MYTF1 et sur NRJ !



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Sur la scène du Palais des Festivals pour cette 23ème édition des NRJ Music Awards : ADELE, COLDPLAY, ED SHEERAN, IMAGINE DRAGONS, ANGÈLE, GIMS, VITAA & SLIMANE, SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JULIETTE ARMANET, JÉRÉMY FREROT et OFENBACH.

Côté remettants, il y aura ce soir : CAUET, CINDY BRUNA, DJ SNAKE, DUNCAN LAURENCE, FRANCK GASTAMBIDE, INES REG, IRIS MITTENAERE, JUST RIADH, KEEN’V, LA ZARRA, LENA SITUATIONS, MANU LEVY, SHY’M, TOM GREGORY, POLO & PAN.

Ce soir sur TF1, les NRJ Music Awards 2021 : invités, nommés et remettants !
TF1/NRJ


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Rappel des nommés de ces NRJ Music Awards 2021 dans les différentes catégories


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RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
ANGELCY
CÉPHAZ
HERVÉ
LA ZARRA
NAPS
WERE VANA

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
BAD BUNNY
DUNCAN LAURENCE
FAOUZIA
JUSTIN WELLINGTON
OLIVIA RODRIGO
THE KID LAROI

GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
13’ORGANISÉ
INDOCHINE
POLO & PAN
THERAPIE TAXI
VITAA & SLIMANE

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
AMEL BENT & HATIK – “1, 2, 3”
DADJU & ANITTA – “Mon Soleil”
GIMS & DHURATA DORA – “Only You“
GRAND CORPS MALADE & LOUANE – “Derrière Le Brouillard“
KENDJI GIRAC & SOOLKING – “Bebeto“
M. POKORA & DADJU – “Si On Disait”
SIA & AMIR – “1+1”

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L’ANNÉE
COLDPLAY
IMAGINE DRAGONS
MANESKIN
MAROON 5
SILK SONIC

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
BLACK EYED PEAS & SHAKIRA – “Girl Like Me”
COLDPLAY & BTS – “My Universe”
DJ SNAKE & SELENA GOMEZ – “Selfish Love”
ELTON JOHN & DUA LIPA – “Cold Heart” (PNAU Remix)
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – “Stay”
THE WEEKND & ARIANA GRANDE – “Save Your Tears”

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
DADJU
GIMS
GRAND CORPS MALADE
HATIK
JÉRÉMY FRÉROT
KEEN’V
KENDJI GIRAC
SOPRANO
TAYC
VIANNEY

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L’ANNÉE
ED SHEERAN
JUSTIN BIEBER
LIL NAS X
SHAWN MENDES
THE WEEKND
TOM GREGORY

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
AMEL BENT
CLARA LUCIANI
EVA
HOSHI
JULIETTE ARMANET
LOUANE
WEJDENE
YSEULT

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
AVA MAX
BILLIE EILISH
CAMILA CABELLO
DOJA CAT
DUA LIPA
SIA
SHAKIRA

CHANSON INTERNATIONALE DE L’ANNÉE
ED SHEERAN – “Bad Habits“
IMAGINE DRAGONS – “Follow You“
JUSTIN BIEBER ft DANIEL CAESAR, GIVEON – “Peaches“
OLIVIA RODRIGO – “Good 4 U”
SHOUSE – “Love Tonight”
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – “Stay”
THE WEEKND – ”Save Your Tears”

DJ DE L’ANNÉE
DAVID GUETTA
DJ SNAKE
KUNGS
MARTIN GARRIX
OFENBACH
ROBIN SCHULZ

CLIP DE L’ANNÉE
DJ SNAKE / SELENA GOMEZ – ”Selfish Love”
ED SHEERAN – ”Bad Habits”
GRAND CORPS MALADE / LOUANE – ”Derrière Le Brouillard”
JULIEN DORÉ – ”Waf ”
LIL NAS X – ”Montero (Call Me By Your Name)”
SOPRANO – ”Près Des Étoiles”
TAYC – ”Le Temps”
THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER – ”Stay”
THE WEEKND – “Save Your Tears”
VITAA & SLIMANE – ”De l’Or ”

CHANSON FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
AMEL BENT & HATIK – « 1, 2, 3 »
CLARA LUCIANI – « Respire encore »
DADJU – « Mon soleil »
GRAND CORPS MALADE & LOUANE – « Derrière le brouillard »
JÉRÉMY FREROT – « Un homme »
KENDJI GIRAC – « Evidemment »
LOUANE – « Aimer à mort »
SOPRANO – « Dingue »
TAYC – « Le temps »
VITAA & SLIMANE – « XY »

Découvrez le palmarès complet des NRJ Music Awards 2021 ce soir dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur Stars-Actu.Fr à l’issue de la cérémonie. Bonne soirée à tous et que les meilleurs gagnent !

VIDEO la bande-annonce des NRJ Music Awards 2021

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