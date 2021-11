Audiences TV prime 19 novembre 2021 : « Capitaine Marleau » large leader devant « Danse avec les Stars » puissant sur cibles

4.9 ( 8 )

Audiences TV prime 19 novembre 2021. On prend les mêmes et on recommence. Sans surprise aucune, nouvelle victoire de « Capitaine Marleau » hier soir. Avec l’épisode en rediffusion « Le jeune homme et la mort », la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie a pu compter sur 4.75 millions de fidèles soit 24.1 % du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 19 novembre 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et la demi-finale de « Danse avec les Stars » au terme de laquelle Aurélie Pons a été éliminée. Et ce sont 3.47 millions d’amateurs qui ont répondu à l’appel de cette avant-dernière émission de la saison, soit 18.2% des téléspectateurs. Grosses performances sur cibles avec par exemple 31% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 44% sur les 15-24 ans.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. M6 proposait un numéro de « Maison à vendre » de Stéphane Plaza. Diffusée pour la première fois un vendredi, l’émission a réuni 2 millions d’acheteurs potentiels (pda 10.6 %).

France 3 reste à la peine avec un numéro inédit de l’émission « La boîte à secrets ». Les invités du jour n’ont réuni que 1.33 million de téléspectateurs soit 7.1 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

Les autres chaînes sont si loin derrière que nous ne nous attarderons pas sur les chiffres…

