Ici tout commence du 21 février : Anaïs et Lisandro au bord de la rupture (résumé + vidéo épisode 340)

Ici tout commence du 21 février, résumé et vidéo de l’épisode 340 – Les choses dégénèrent entre Anaïs et Lisandro ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Anaïs ne digère pas que Lisandro ait voté contre son idée… Et ce dernier n’aime pas qu’on lui impose ses choix. Ça part au clash !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 340



Anaïs en veut à Lisandro et lui reproche d’avoir voté contre l’instauration du menu végétarien au Double A. Ils ne trouvent pas de terrain d’entente. La situation se complique. Risque-t-elle de mettre leur relation en péril ?

A l’institut, la situation s’envenime entre les pro et les anti-végétariens. En proie au doute, Théo est pris entre deux feux. Quant à Guillaume, la tension monte avec ses nouveaux colocataires.

Ici tout commence – extrait vidéo du 21 février

