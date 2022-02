Ici tout commence spoilers : Théo craque, Teyssier de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 février)

4.9 ( 8 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 21 au 25 février 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va voir le grand retour de Teyssier à l’institut.







Et alors que la situation a totalement dégénéré et que les anti-viandes réclament toujours plus à Clotilde, Teyssier revient et il est bien décidé à remettre de l’ordre. Le directeur est clair, il n’hésitera pas à virer des élèves pour que l’institut retrouve son calme !

De son côté, Ambre se retrouve seule. Elle refuse de renoncer au polyamour et ne peut donc pas faire de choix entre Solal et Tom. Solal décide de quitter Ambre même s’il l’aime toujours, et Tom prend la même décision.



Quant à Théo, il craque et trompe Marta avec Célia…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 21 au 25 février 2022

Lundi 21 février (épisode 340) : A l’institut, la situation s’envenime entre les pro et les anti-végétariens. En proie au doute, Théo est pris entre deux feux. Quant à Guillaume, la tension monte avec ses nouveaux colocataires.

Mardi 22 février (épisode 341) : Rose confronte Lisandro à ses contradictions : il ne peut pas jouer les profs avec Anaïs. En cours de pâtisserie, Deva fait face à un ingrédient qui lui est totalement inconnu. De son côté, Ambre tente de ne pas briser le cœur de ceux qu’elle aime.

Mercredi 23 février (épisode 342) : A la suite d’une nouvelle action des végétariens, la situation devient intenable à l’institut. Confrontée à un douloureux dilemme, Ambre pleure ses amours. Souleymane tente une nouvelle approche pour séduire Deva.

Jeudi 24 février (épisode 343) : Teyssier fait son grand retour et décide de reprendre la situation en main. Un duo inattendu se forme pour redonner le goût de la pâtisserie à Noémie. Théo se voile la face et se laisse dépasser par ses désirs.

Vendredi 25 février (épisode 344) : En cuisine, Jasmine ne supporte plus ni la vue, ni l’odeur de la viande. Un malentendu entre Laetitia et Kelly entraîne des conséquences désastreuses entre mère et fille. Théo fait une importante révélation à Marta.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 21 au 25 février 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

