EXCLU Plus belle la vie : l’identité de Jacob enfin découverte, Kevin enlevé, Emma croit Camille morte (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 13 mai 2022 Le week-end se termine même si beaucoup sont en vacances, et comme chaque dimanche, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » les plus curieux de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que la véritable identité de Jacob est enfin révélée !

Ariane culpabilise de ne pas s’être aperçue avant de la réelle identité de Jacob. Elle lui donne rendez-vous prétextant qu’elle ne se sent pas bien et que lui seul peut la comprendre. C’est évidemment un piège et la police va monter une souricière. Mais le lendemain, Ariane enrage : Jacob a réussi à s’échapper. Ce dernier assomme un policier plus loin, enfile son uniforme et prend sa radio afin d’avoir toutes les consignes de Boher.



De son côté, Emma s’inquiète de l’absence de Camille et demande à Laetitia où est Kevin. Ce dernier est parti sur les chemins de Compostelle et n’a aucune nouvelle de Camille… Emma, qui s’inquiète de plus en plus pour Camille, trouve son carnet et lit à la dernière page, ce qui ressemble à des adieux. Emma comprend que Camille s’est suicidée. Elle est meurtrie. Elle se rend au commissariat et crache sa haine face à Ariane. Elle l’accuse d’avoir poussée petite sœur au suicide…

Revel passe un savon à ses équipes. Un avis de recherche a été lancé au niveau international pour Joseph Kovack. Sur le chemin de Compostelle, Jacob s’apprête à chopper Kevin mais ce dernier rencontre un marcheur qu’il secourt et lui propose de faire la route ensemble, éloignant Jacob. Un riverain a appelé la police : les papiers de Camille Rimez ont été retrouvés au bord d’un lac. Sont retrouvés également des barbituriques et une bouteille d’alcool, consolidant la thèse du suicide…

Kevin découvre qu’il est pris au piège dans un souterrain, attaché et agenouillé en position de supplication. Jacob lui explique pourquoi il fait ça : Kevin a fait du mal à Camille et donc il doit payer. Mais Kevin retrouve Camille et parvient à la ranimer. Cette dernière lui raconte tout : elle a cherché à protéger Kevin car Jacob voulait le tuer. Mais quand Jacob a compris qu’elle ne cessera jamais d’aimer Kevin.

Pour échapper à la drague de sa cliente, Abdel est obligé de faire croire qu’il est marié à Barbara. Pour Thomas, ça ne fait aucun doute, Abdel et Barbara sont faits pour être ensemble ! Et de son côté, Vidal se rapproche de Sylvia…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 25 avril sur France 3

Patrick est réintégré au commissariat mais c’est Boher qui assure toujours l’intérim de Cissé. Boher briefe ses équipes : le tueur en série imite le modus operandi de Jacob à la différence qu’il regarde les victimes agoniser. Ils vont mettre en place un système de surveillance dans les cimetières pour espérer le coincer. Camille veut que Jacob cesse ces meurtres, mais quand elle voit le rapprochement entre Kevin et Emilie, Camille le vit très mal…

Sylvia matte Vidal en serviette quand il sort de la douche. Emilie n’est pas insensible non plus. Les deux jeunes femmes se trouvent des points communs, comme celui de ne pas vouloir d’enfant. Sylvia remonte le moral de Fanny, elles boivent des coups et joue au jeu de la bouteille quand le beau Vidal arrive…

Kevin ne veut pas laisser son oncle se dénoncer à sa place. Gérard lui raconte tous les coups qu’il a fait pour arnaquer des gens afin de le faire changer d’avis…

