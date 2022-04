« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 20 mai 2022

4.1 ( 9 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 20 mai 2022 – Comme chaque week-end, on propose aux fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Abdel et Barbara vont être rattrapés par leurs sentiments passés…

Camille et Kévin sont en grand danger, Jacob veut les tuer tous les deux ! La police arrivera-t-elle à l’arrêter à temps et les sauver ?



De son côté, Kilian frappe Betty, qui hésite à porter plainte.

Lundi 16 mai 2022, épisode 4541 : Kevin et Camille tentent d’échapper à Jacob. Alors que Vidal et Sylvia ont du mal à se synchroniser, Barbara et Abdel pourront ils rester amis ?

Mardi 17 mai 2022, épisode 4542 : Camille est-elle victime ou complice ? Alors que l’amitié entre Abdel et Barbara est menacée,

Kilian frappe Betty à nouveau.

Mercredi 18 mai 2022, épisode 4543 : Alors que la police tente de coincer Jacob, quelles seront les conséquences de la violence de Kilian sur Betty ?

Jeudi 19 mai 2022, épisode 4544 : Alors que la police tente de sauver Camille et Kevin. Vidal et Sylvia arriveront-ils à se séparer en restant amis ? De son coté, Abdel est prêt à tout pour revoir sa belle inconnue.

Vendredi 20 mai 2022, épisode 4545 Camille tente de convaincre de son innocence alors que Vidal passe de bras en bras. De son coté

Betty hésite à porter plainte contre Kilian

