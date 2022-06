Formule 1 : le Grand Prix du Canada en direct live et en streaming ce dimanche 16 juin 2022

4.2 ( 5 )

Formule 1 en direct – suivre le Grand Prix du Canada en direct, live et streaming. Après la victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, la saison de Formule 1 se poursuit ce dimanche soir avec le Grand Prix du Canada.







Une course sur le Circuit Gilles-Villeneuve à suivre à 20h en direct sur Canal+.







Rappelons qu’actuellement, Max Verstappen est en tête du classement des pilotes avec 150 points. Il est suivi par Sergio Pérez avec 129 points, et Charles Leclerc avec 116 points.

Grand Prix du Canada la grille de départ

Max Verstappen a décroché la pole position samedi soir tandis que Charles Leclerc partira en fond de grille dimanche après le changement de l’unité de puissance de sa Ferrari. A noter la bonne performance de Mick Schumacher, 6ème sur cette grille de départ !



1 Max Verstappen

2 Fernando Alonso

3 Carlos Sainz Jr

4 Lewis Hamilton

5 Kevin Magnussen

6 Mick Schumacher

7 Esteban Ocon

8 George Russell

9 Daniel Ricciardo

10 Guanyu Zhou

11 Valtteri Bottas

12 Alexander Albon

13 Sergio Pérez

14 Lando Norris

15 Pierre Gasly

16 Sebastian Vettel

17 Lance Stroll

18 Nicholas Latifi

19 Charles Leclerc

20 Yuki Tsunoda

Grand Prix du Canada en direct, live et streaming

Pour suivre la course, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Sur notre site, retrouvez aussi le classement final de la course après la fin du Grand Prix.

Le Grand Prix du Canada, c’est à suivre ce soir dès 20h sur Canal+.

La Formule 1 s'envole pour le Canada ! 🏎🇨🇦 Rendez-vous au premier virage du #CanadianGP ce dimanche à 20H00. pic.twitter.com/QqkzTHlxnm — CANAL+ (@canalplus) June 18, 2022

