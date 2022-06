Franck Dubosc et Richard Anconina dans « Camping 2 » ce soir sur TF1

5 ( 6 )

Camping 2 au programme TV de ce dimanche 19 juin 2022 – Alors on n’attend pas Patrick ? Ce soir, c’est un avant goût de vacances qui vous attend sur TF1 avec la rediffusion du film de Fabien Onteniente « Camping 2 » avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur ou bien encore Mylène Demongeot.







Comédie devenue culte, le film est rediffusé ce soir sur TF1 dès 21h15 mais aussi, pour ceux qui ne sont pas à la maison, en streaming vidéo depuis tous les appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







« Camping 2 » : histoire, résumé, synopsis

Petit rappel de l’histoire de votre film…

Le camping des Flots Bleus rouvre ses portes pour de nouvelles aventures estivales ! En plein mois d’août, à Arcachon, Valérie, la fiancée de Jean-Pierre Savelli décide de faire une pause. Afin de décompresser et de penser à autre chose, ce cadre supérieur souhaite changer de destination de vacances. Il se retrouve dans un lieu inhabituel pour lui : le camping des Flots Bleus. Là, il y fait la connaissance de l’encombrant Patrick Chirac et de sa bande d’amis. L’apéro peut commencer !



Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

Ce soir sur TF1 on attend Patrick Chirac, les Gatineau, Jacky et Laurette Pic et tous leurs « amis » dans « Camping » sur TF1 et MYTF1

