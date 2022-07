« Le silence de l’eau » du 31 juillet 2022 : vos épisodes de la saison 2 inédite ce soir

5 ( 1 )

« Le silence de l’eau » du 31 juillet 2022 – Deux ans après avoir terminé la diffusion de la saison 1, France 3 diffuse enfin la saison 2 inédite de la sérrie italienne « Le silence de l’eau » ce dimanche soir. Au casting, vous retrouvez Ambra Angiolini (Commissaire adjoint Luisa Ferrari), Giorgio Pasotti (Commissaire adjoint Andrea Baldini), et Camilla Filippi (Roberta).







« Le silence de l’eau » – Présentation de la saison 2

Un an après l’affaire Laura Mancini, la vie à Castel Marciano a retrouvé sa tranquillité. Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat de la ville pour aller travailler à Trieste avec Luisa Ferrari. Quand cette dernière tombe par hasard sur une fillette au milieu d’une route en pleine nuit, Andrea et elle se retrouvent face à un double homicide à élucider. Parallèlement, Andrea voit sa vie de famille se compliquer avec le retour inopiné du père biologique de Matteo. Une saison 2 pleine de rebondissements et d’adrénaline !

Vos 4 épisodes inédits ce 31 juillet 2022

Saison 2 épisode 1 : Dans la salle d’interrogatoire, le commissaire adjoint Luisa Ferrari explique à son collègue Andrea Baldini qu’il a le droit de garder silence et d’appeler un avocat, avant de lui demander ce qu’il a fait. A une époque antérieure, au pied d’un phare, Andrea profite du coucher du soleil avec son amie Roberta. Alors qu’il est muté à Trieste, il la demande en mariage. Pendant la nuit, aux abords de la forêt, un coup de feu retentit, et une jeune fille déambule seule. Luisa tombe sur elle en voiture et l’emmène à l’hôpital. Alors qu’elle explore les alentours avec Andrea, ils découvrent les cadavres de la mère et du grand frère de la petite fille à leur domicile. L’enquête oscille d’emblée entre l’hypothèse d’un Cambriolage qui a mal tourné, ou un meurtre prémédité et maquillé.



Saison 2 épisode 2 : Interrogé par Luisa et Andrea, Rocco, le père de Luca, affirme n’avoir jamais mis les pieds dans cette maison, ne sachant même pas depuis quand Sarah et Luca y résidaient. Alors qu’il évoque la possibilité d’un cambriolage, Luisa contrecarre en rappelant que manifestement, Sarah connaissait le meurtrier puisqu’elle lui a ouvert. Rocco apprend ensuite qu’un témoin affirme l’avoir vu rentrer à une heure compatible avec celle de l’homicide, et que par ailleurs il faisait suivre Sarah. Rocco nie, avant de s’en aller, et Luisa soupçonne qu’il ne leur raconte pas tout. Peu après, les enquêteurs découvrent que Sarah a échangé avec un avocat spécialiste du divorce. Pendant ce temps, Elio, le père biologique de Matteo, se fait de plus en plus pressant pour rencontrer son fils. Andrea est tiraillé, aussi bien dans son enquête que dans sa vie privée.

Saison 2 épisode 3 : Andrea convoque Katja, car elle a des questions à lui poser. De son côté, Andrea tombe sur Roberta en compagnie de son ex, Elio, le père de Matteo. Ils rient ensemble. Roberta explique que Matteo se repose. En se levant, Ellio rappelle à Andrea que Matteo est son fils. Alors qu’il s’en va, il se plaint à Roberta : elle n’a pas dit à son compagnon comment les choses se sont réellement passées. Le lendemain, Matteo est en plaine forme. Pendant ce temps, de nouvelles pistes sont ouvertes sur l’enquête. Une ancienne collègue de Sara témoigne, car sa voiture a été vue à proximité de celle de Sara le jour du meurtre, et Andrea découvre une série de virements bancaires suspects.

Saison 2 épisode 4 : Andrea et Luisa arrivent au domicile de Rocco, où celui-ci vient de fracasser une bouteille parterre en regardant une photo de famille. Les enquêteurs lui brandissent le pistolet du meurtre. Il explique que c’est Luca, son fils, qui le lui avait subtilisé. Plus tard, au commissariat, il précise que son fils était le seul à connaître l’emplacement de l’arme. Luisa lui suggère que celui-ci voulait peut-être protéger sa mère de son père. Rocco s’accuse, il aurai du jeter l’arme à la mer. Peu après, Luisa émet hypothèse que finalement, la cible du meurtrier était Sarah, non Luca. Elle décide de garder Rocco en cellule pour la nuit. Alors qu’il rentre chez lui, Andrea apprend par Roberta qu’Elio veut reconnaître Matteo.

