« Capital » du 31 juillet 2022 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Capital » du dimanche 31 juillet 2022 : sommaire et reportages – Qui dit dimanche soir dit nouveau numéro inédit de « Capital » avec Julien Courbet en prime sur M6. Et ce soir, il a pour thème : « Bord de mer : les business qui flambent au coucher du soleil ? ».







Publicité





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





« Capital » du 31 juillet 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Capital a passé l’été dans l’une des stations balnéaires mythiques du Var : Bandol. Avec son littoral à couper le souffle et son taux d’ensoleillement record, chaque été, Bandol attire des hordes de vacanciers qui dépensent environ 250 euros par semaine en restaurants, loisirs et shopping. Mais pas à n’importe quelle heure !

En bord de mer, il faut attendre que le soleil décline et que la chaleur baisse pour que les chiffres d’affaires s’envolent. Les « commerçants du soir » le savent et dégainent à la bonne heure. Dès 17 heures, avec d’abord les stratégiques retours de plages qui drainent des milliers de clients vers les boutiques, puis à l’heure hyper rentable de l’apéritif ou plus tard lors des sorties de restaurants. Et durant ce créneau tardif, les glaciers peuvent réaliser jusqu’à 90% de leur chiffre d’affaires !



Publicité





Pour la première fois, Capital décrypte la chronologie de ce juteux business des soirées d’été, avec des personnalités locales comme Aude, vendeuse de prêt-à-porter, qui sait mettre de l’ambiance pour booster ses recettes, Philippe le « glacier DJ », ou encore Yann et son pari fou de transformer des containers rouillés en nouveau bar branché.

Face aux « commerçants du soir », nous avons suivi les emblématiques vendeurs de chouchous ou beignets qui, cet été, révolutionnent leur mode de vente ! Fini la grosse charrette, voici l’application de livraison à la serviette. Ils ont investi 300 000 euros, mais pour quels résultats ?

Pour la mairie, les soirées sont aussi un enjeu majeur, un pilier de l’économie locale. Combien les stations balnéaires comme Bandol investissent-elles pour attirer les touristes, les divertir, mais aussi pour assurer leur sécurité ? Et, en contrepartie, que lui rapportent ces belles soirées d’été ?

La bande-annonce

On termine comme toujours avec un extrait de ce qui vous attend ce soir.

Yann et ses amis font un pari fou : celui de transformer des conteneurs rouillés en nouveau bar branché sur Bandol. Mais les travaux vont s’avérer plus difficiles que prévu… Seront-ils prêts à temps pour ouvrir avant la haute saison ? 📺 Dimanche à 21:10 dans #Capital pic.twitter.com/LUSz8o1n1W — M6 (@M6) July 30, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note