66 minutes du 11 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 11 septembre 2022, sommaire et reportages – Xavier de Moulins vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre 2 nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







66 minutes du 11 septembre 2022, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes : « Français : la grande démission ! »

520 .000 démissions au premier trimestre, c’est du jamais vu ! De plus en plus de Français veulent redonner du sens à leur vie. Beaucoup de patrons peinent, eux, à trouver des salariés. A l’image d’Edith, une restauratrice nancéienne.



A 18h40 dans 66 minutes Grand Format : « Bonne bouffe et seconde main : le nouveau concept »

C’est devenu l’un des lieux les plus courus de Montpellier. Le marché du Lez mêle restaurants, roof-tops, street-art et brocantes. Certains commerçants y ont plusieurs casquettes, à l’image de Anne, une redoutable négociatrice.

