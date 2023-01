Carton et records d’audience pour « Quotidien »

5 ( 3 )

Nouveau carton d’audience pour l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Hier, mercredi 18 janvier, Yann Barthès recevait le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, l’explorateur et fondateur de « Human Adaptation Institute » Christian Clot et Emilie Kim-Foo, Mathilde Clémont et Martin Saumet du projet « Deep Climate ».







« Quotidien » a réalisé un record d’audience historique en part de marché avec 11% de pda.







L’émission s’est également positionnée Talk-show n°1 avec sa 3ème MEILLEURE AUDIENCE HISTORIQUE : 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 2,7 millions de téléspectateurs

Sur les cibles principales, « Quotidien » est toujours plus plébiscité et se positionne 1ère chaine nationale avec:

– 21% de PdA auprès des 25-49 ans

– 22% de PdA auprès des ICSP+

– 23% de PdA auprès des 15-34 ans



