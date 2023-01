« Le berceau du secret » : votre téléfilm ce 19 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 5 )

« Le berceau du secret » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 janvier 2023 – Ce jeudi après-midi, un nouveau téléfilm vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le berceau du secret ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le berceau du secret » : l’histoire

Taylor et Dean Lewis forment un couple heureux, ils ont une petite fille de six mois, Maya. Dean part Suède, dans le cadre de son travail, pour deux semaines. Taylor passe du temps avec sa meilleure amie, Lindsay, à qui elle confie se sentir observée depuis le départ de Dean. Lors d’une balade au parc, la jeune maman fait la connaissance de Cathy Driver, une sympathique photographe amateur qui lui propose une séance de photo gratuite, pour Maya…

Le berceau du secret, interprètes et personnages

Avec : Ali Liebert (Taylor), Kirsten Robek (Cathy), Matreya Scarrwener (Skylar)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ado, riche et enceinte ».

