N’oubliez pas les paroles du 28 mars : Charlotte chute sur Carla Bruni avant les masters

N’oubliez pas les paroles du 28 mars 2023, 29ème victoire pour Charlotte – Toujours pas de masters pour Charlotte dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles » ! La maestro stagne et a signé deux nouvelles victoires sans gagner le moindre euro ce mardi soir.







Charlotte totalise toujours 158.000 euros de gains, elle reste à 1.000 euros des masters.







N’oubliez pas les paroles du 28 mars, 29 victoires pour Charlotte

Charlotte a buté sur une chanson de Carla Bruni à la fin de la deuxième émission, et n’a pas remporté d’argent. Il ne lui fallait pourtant que 1.000 euros ce soir afin d’égaler Laurent à la 32ème du classement des meilleurs maestros.

La maestro tentera de faire mieux mercredi soir et enfin faire son entrée dans les masters. Et en cas de 30ème victoire, Charlotte remportera un nouveau voyage demain soir !

N’oubliez pas les paroles du 28 mars 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



