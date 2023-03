Un si grand soleil du 29 mars : Manu dérape (résumé et vidéo épisode 1114 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 29 mars, spoiler résumé de l’épisode 1114 en avance – Qu’est-ce qui vous attend ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 27 mars 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu fait un cauchemar, il revoit Camille inconsciente. Il hurle et se réveille, Eve est à ses côtés.

Evan s’est mis sur son 31 pour rencontrer Elisabeh pour qu’elle investisse dans son projet. Avec Robin, ils lui conseillent d’enlever la cravate. Evan est stressé, Chloé lui dit qu’il va assurer. Elle lui dit qu’elle l’aime et qu’elle n’a pas envie qu’il se plante. Face à Elisabeth, Evan présente son projet. Elisabeth veut parler chiffres mais Evan avoue ne pas maitriser. Elisabeth lui explique comment ça fonctionne et lui donne des conseils niveau budget. Et il manque l’étude de faisabilité.



Publicité











Publicité





Au lycée, Eve parle à Mo, elle s’inquiète pour Manu. Mo comprend Manu, elle aussi est bouleversée par la mort de Mélissa. Eve lui parle de l’enquête, qui abime Manu. Au commissariat, Alex remarque que Manu a mauvaise mine. Manu lui confie qu’il n’arrive pas à prendre du recul, il fait des cauchemars. Alex essaie de le détendre avec un peu d’humour mais ça marche pas. Manu retrouve James en salle d’interrogatoire, il lui parle de Tresson et de son implication sur les tournages. Mais il n’a aucune preuve de ce qu’il affirme.

Louis et Robin parlent de leur soirée. Robin ignore Thaïs et ne lui dit même pas bonjour. Thaïs ne comprend pas, Kira lui explique qu’il a toujours des sentiments pour elle. Il a besoin de distance.

A l’hôpital, Evan retrouve Alain. Il avoue qu’il n’était pas à l’aise, Elisabeth est impressionnante. Alain lui dit qu’elle adore déstabiliser les gens si le projet l’intéresse. Il pense que ce n’est pas fichu.

Becker fait le point avec Manu et Alex. Ils n’ont rien contre Tresson, aucune trace. Becker pense que le reflet sur la vidéo et le témoignage de Berry, ils peuvent le faire mettre en examen. Manu pense que c’est léger. Becker pense que la juge tiendra compte de ce qu’ils ont.

Inès retrouve Enzo, ils n’arrêtent pas de penser à Mélissa. Enzo pense qu’il faudrait raconter l’histoire de Mélissa pour faire de la prévention. Inès pense que c’est une bonne idée.

Manu décide d’aller mettre un coup de pression à Tresson, Aya lui rappelle qu’ils ne sont plus censés l’interroger. Mais Manu ne veut pas que Tresson dorme tranquille. Aya décide de venir avec lui.

Louis est avec son père, qui développe des photos. Pendant ce temps là, Chloé appelle Evan. Il lui dit que ça ne s’est pas très bien passé, elle n’était pas convaincue par son business plan. Chloé pense que rien n’est perdu. De son côté, Alain dîne au restaurant avec Elisabeth. Il dit qu’elle a traumatisé Evan mais Elisabeth reconnait qu’il lui a beaucoup plu et c’est pas impossible que son projet l’intéresse…

Manu et Aya ramènent à Tresson ce qu’ils ont pris lors de la perquisition. Tresson continue de provoquer Manu à fond et parle encore de sa fille. Manu dérape et le menace avec son arme ! Aya réussit à convaincre Manu de partir. Tresson s’est pissé dessus ! Dehors, Aya explique à Manu que c’est très grave ce qu’il vient de faire. Et Tresson visionne les images de sa caméra qui a tout filmé…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 avril 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 29 mars extrait, Manu menace Tresson de son arme

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note